Конституційний суд Косова скасував рішення президентки про розпуск парламенту

Конституційний суд Косова оголосив у середу, що скасував указ президента Вйоси Османі від 6 березня про розпуск парламенту через відсутність згоди щодо її наступника.

Про це повідомляє видання Balkan Insight, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, таким чином Суд дав керівній партії Косова "Самовизначення" додатковий час для спроби призначити нового главу держави.

Суд повідомив, що судді одноголосно постановили, що указ Османі про розпуск парламенту "не має юридичної сили". Це дало депутатам ще 34 дні на обрання нового президента, щоб уникнути нових позачергових виборів.

"(Суд) дійшов висновку, що якщо парламент не обере президента протягом (34-денного) терміну… парламент буде розпущений, і, отже, дострокові парламентські вибори мають бути проведені протягом 45 днів (з моменту розпуску)", – йдеться в рішенні Конституційного суду.

Османі розпустила парламент 6 березня, через кілька годин після того, як депутати не змогли обрати нового президента.

Згідно із законом, для обрання нового глави держави потрібна більшість у дві третини голосів депутатів. Якщо вони не зможуть зробити це двічі, поріг знижується до простої більшості у 61 голос.

Османі розпустила парламент, перш ніж він встиг проголосувати хоча б один раз.

П'ятирічний термін повноважень Османі закінчується у квітні. Вона висловила бажання продовжити роботу, але партія "Самовизначення" прем’єр-міністра Альбіна Курті, яка підтримувала її минулого разу, висунула свого кандидата – міністра закордонних справ Глаука Конджуфку.

Вона також запропонувала свою депутатку Фатміру Мулхакшу Коллкаку, оскільки згідно з правилами для визнання голосування дійсним у бюлетені має бути більше одного кандидата.

Засуджуючи "Самовизначення" за те, що вона не прагнула консенсусу з питання про президентство, депутати від опозиції бойкотували сесію парламенту на початку цього місяця, яка розпочалася за дві години до закінчення терміну обрання нового глави держави, позбавивши палату необхідного кворуму.

Османі негайно розпустила парламент, однак "Самовизначення" оскаржила її указ у Конституційному суді.

Якщо депутати знову не зможуть обрати президента у строк, встановлений Конституційним судом, Косово може провести треті парламентські вибори за трохи більше як рік.

Місяці невдалих переговорів про створення коаліції спонукали президентку Косова Вйосу Османі розпустити парламент у листопаді 2025 року і призначити дострокові вибори, що відбулись 28 грудня.