Глава МИД Молдовы объяснил, почему не могут выслать назначенного посла РФ

Глава молдовского МИД Михай Попшой заявил, что возможное выдворение назначенного посла РФ Олега Озерова будет иметь болезненные последствия для страны.

Заявление министра приводит Moldova 1, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий относительно возможного выдворения российского посла прозвучал в контексте инцидентов с дронами, которые периодически нарушают воздушное пространство Молдовы.

Попшой отметил, что власти Молдовы должны действовать "сознательно" и взвешенно, без эмоциональных решений, которые могут привести к эскалации ситуации с безопасностью.

Он уточнил, что инвестиции в противовоздушную и противодроновую оборону – единственное, что может обеспечить гражданам реальную безопасность, тогда как другие меры имеют скорее психологический эффект.

По его словам, и государства-члены НАТО, такие как Польша, Румыния, страны Балтии, сталкивались с подобными инцидентами и предпочли тщательно взвесить дипломатический ответ, избегая эскалации.

"Эмоциональные решения принимаются легко, но последствия таких решений могут быть болезненными", – подытожил он.

Напомним, 3 апреля в Министерстве обороны заявили, что в воздушном пространстве Молдовы заметили "Шахед".

Кроме того, 30 марта вечером служба воздушных операций Национальной армии Молдовы обнаружила дрон типа "Шахед", который нарушил воздушное пространство страны. Дрон исчез с радаров вблизи села Клишова Оргеевского района.

После этого МИД Молдовы заявил о серьезном нарушении суверенитета и территориальной целостности страны.