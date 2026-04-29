Президент Германии осудил атаку РФ на Корюковку и провел разговор с мэром

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осудил российскую массированную атаку дронами на Корюковку в Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении на странице президента Германии в Facebook, пишет "Европейская правда".

Штайнмайер отметил, что решительно осуждает эту атаку, как и все другие российские нападения на Украину. Он напомнил, что лично посещал Корюковку и его жителей как до, так и после российского полномасштабного вторжения и узнал там о зверствах оккупантов.

"Сегодня мэр Ратан Ахмедов сообщил мне по телефону о новых разрушениях. В тени войны в Иране Россия продолжает свои атаки на всю Украину с большой жестокостью. Эта тактика истощения не должна сработать. Украинцы и в дальнейшем нуждаются в нашей полной солидарности и поддержке", – заявил президент Германии.

Он также опубликовал фото со своего визита в Корюковку 25 октября 2022 года во время разговора с мэром Ратаном Ахмедовым в бомбоубежище.

В 2021 году Штайнмайер тоже посещал Корюковку, где в марте 1943 года нацисты убили всех жителей. По меньшей мере 6700 человек расстреляли в домах и сожгли вместе с ними.

Преступление в Корюковке зафиксировано в материалах Нюрнбергского трибунала как один из самых ужасных случаев массового убийства гражданских.

Исполнителями расправы были военнослужащие венгерской 105-й легкой дивизии из состава Восточной оккупационной группы войск, которые действовали по указаниям командующего группой генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана.

Недавно в Министерстве иностранных дел Украины призвали Венгрию не забывать о роли ее военных в преступлении, совершенном оккупационными силами Третьего Рейха против гражданского населения Корюковки.