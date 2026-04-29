Єврокомісія закликала держави ЄС замінити нафту й газ відновлюваною та ядерною енергією

Війна на Близькому Сході продемонструвала вразливість економіки Європейського Союзу, залежної від імпортного викопного палива, тому, щоб уникнути енергетичних криз у майбутньому, держави ЄС мають збільшити енергопостачання від відновлюваних джерел та ядерної енергії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту 29 квітня.

Фон дер Ляєн переконує держави-члени ЄС збільшувати виробництво відновлюваної та ядерної енергії.

"Це друга енергетична криза за чотири роки. І урок має бути дуже зрозумілим. Наша надмірна залежність від імпортованого викопного палива робить нас вразливими", – заявила фон дер Ляєн, оцінюючи економічні наслідки війни на Близькому Сході.

Вона нагадала, що за 60 днів конфлікту на Близькому Сході рахунок ЄС за імпорт викопного палива "зріс на понад 27 мільярдів євро без жодної додаткової молекули енергії".

"Отже, шлях вперед очевидний. Ми повинні зменшити нашу надмірну залежність від імпортованого викопного палива. І ми повинні збільшити наше власне, доступне, чисте енергопостачання від відновлюваних джерел до ядерної енергії з повним дотриманням технологічної нейтральності", – переконана президентка Єврокомісії.

Європосадовиця запевнила, що "сьогодні держави-члени з більшою кількістю низьковуглецевих джерел у своєму енергетичному балансі менше страждають від кризи".

"Візьмемо таку країну, як Швеція. Якщо там ціна на газ зростає на один євро за мегават-годину, рахунок за електроенергію зростає лише на 0,04 євро за мегават-годину. Тому що майже вся електроенергія Швеції надходить з відновлюваних джерел та ядерної енергетики", – розповіла Урсула фон дер Ляєн.

