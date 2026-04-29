Еврокомиссия призвала страны ЕС заменить нефть и газ возобновляемой и ядерной энергией

Война на Ближнем Востоке продемонстрировала уязвимость экономики Европейского Союза, зависимой от импортного ископаемого топлива, поэтому, чтобы избежать энергетических кризисов в будущем, государства ЕС должны увеличить энергоснабжение от возобновляемых источников и ядерной энергии.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарном заседании Европейского парламента 29 апреля.

"Это второй энергетический кризис за четыре года. И урок должен быть очень понятным. Наша чрезмерная зависимость от импортируемого ископаемого топлива делает нас уязвимыми", – заявила фон дер Ляйен, оценивая экономические последствия войны на Ближнем Востоке.

Она напомнила, что за 60 дней конфликта на Ближнем Востоке счет ЕС за импорт ископаемого топлива "вырос более чем на 27 миллиардов евро без единой дополнительной молекулы энергии".

"Итак, путь вперед очевиден. Мы должны уменьшить нашу чрезмерную зависимость от импортируемого ископаемого топлива. И мы должны увеличить наше собственное, доступное, чистое энергоснабжение от возобновляемых источников до ядерной энергии с полным соблюдением технологической нейтральности", – убеждена президент Еврокомиссии.

Еврочиновница заверила, что "сегодня государства-члены с большим количеством низкоуглеродных источников в своем энергетическом балансе меньше страдают от кризиса".

"Возьмем такую страну, как Швеция. Если там цена на газ растет на один евро за мегаватт-час, счет за электроэнергию растет всего на 0,04 евро за мегаватт-час. Потому что почти вся электроэнергия Швеции поступает из возобновляемых источников и от ядерной энергетики", – рассказала Урсула фон дер Ляйен.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что ЕС рассматривает возможность обязать страны создавать запасы авиационного топлива и, возможно, перераспределять его с учетом региональных потребностей и дефицита.

Швеция выступила с предупреждением о возможном дефиците авиационного топлива, вызванном войной с Ираном.