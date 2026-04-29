Мадяр поділився очікуваннями від свого першого візиту до Брюсселя

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, який перебуває на шляху до Брюсселя, поділився очікуваннями від свого першого візиту до бельгійської столиці.

Про це він написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Мадяр зазначив, що у нього заплановані переговори з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Антоніу Коштою.

"Величезний мандат, сильний мандат, велика відповідальність. Ми знаємо своє завдання: ми доможемося виділення тих коштів ЄС, на які мають право угорці. Більше інформації незабаром", – підкреслив він.

Як повідомляла "Європейська правда", у середу, 29 квітня, президентка Єврокомісії повернеться зі Страсбурга в Брюссель, щоб зустрітися з майбутнім прем'єром Угорщини Петером Мадяром.

За даними ЗМІ, після перемоги партії "Тиса" на парламентських виборах 12 квітня Європейська комісія висунула Мадяру 27 умов для розблокування коштів для Угорщини, серед яких – перевірки щодо боротьби з корупцією та скасування рішень ще чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана, які вважаються такими, що порушують правила ЄС.