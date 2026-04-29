Мадьяр поделился ожиданиями от своего первого визита в Брюссель

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который находится на пути в Брюссель, поделился ожиданиями от своего первого визита в бельгийскую столицу.

Об этом он написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Мадьяр отметил, что у него запланированы переговоры с главами Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Европейского совета Антониу Коштой.

"Огромный мандат, сильный мандат, большая ответственность. Мы знаем свою задачу: мы добьемся выделения тех средств ЕС, на которые имеют право венгры. Больше информации вскоре", – подчеркнул он.

Как сообщала "Европейская правда", в среду, 29 апреля, президент Еврокомиссии вернется из Страсбурга в Брюссель, чтобы встретиться с будущим премьером Венгрии Петером Мадьяром.

По данным СМИ, после победы партии "Тиса" на парламентских выборах 12 апреля Европейская комиссия выдвинула Мадьяру 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений еще действующего премьер-министра Виктора Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.