Президент Румынии не опасается импичмента из-за того, что против правительства с ультраправыми

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что не воспринимает серьезно спекуляции о возможности потери им должности в случае отказа утверждать потенциальное правительство с участием ультраправого Альянса за объединение румын (AUR).

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

29 апреля Дана во время поездки в Хорватию спросили, остается ли он при своей позиции, что не утвердит потенциальное правительство с участием ультраправых, и не опасается ли потерять должность при таком сценарии.

Никушор Дан отметил, что считает очень маловероятным формирование новой коалиции социал-демократами и AUR после их выхода из коалиции с национально-либеральной партией.

"Теоретический сценарий, о котором вы говорите – крайне маловероятен. От социал-демократов не звучало заявлений, которые бы указывали на него", – отметил президент.

"Конституция Румынии закрепляет прозападный курс Румынии. И когда я делал заявление, от которого я и сейчас не отказываюсь, я руководствовался этим. Я буду действовать таким образом, чтобы у власти в Румынии были прозападные силы... Приостановление (в должности) – это очень серьезный механизм, через который парламент, а затем граждане наказывают тех, кто нарушил конституцию. Мы и близко не на этом этапе", – сказал Дан.

Перед этим в понедельник премьер Илие Боложан выразил опасения, что если социал-демократы договорятся об альянсе с ультраправыми, они могут получить достаточное большинство, чтобы и отстранить Никушора Дана с должности.

Речь идет о процедуре импичмента, которая в Румынии требует голосования в парламентском зале и последующего утверждения решения на референдуме, после чего результаты референдума должен утвердить Конституционный суд. За историю посткоммунистической Румынии импичмент президентам инициировали трижды, в одном случае попытка была успешной (в отношении Траяна Бэсеску в 2007 году).

Напомним, Румыния вошла в политический кризис после раскола правящей коалиции. Проевропейское правительство Илие Боложана оказалось под угрозой распада после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия Румынии проголосовала за отзыв своей поддержки премьер-министра и призвала его подать в отставку.

Семь министров от Социал-демократической партии, которая была крупнейшей в коалиции, подали в отставку 23 апреля.

Социал-демократы выступают против политики правительства по повышению налогов, сокращению государственного аппарата, пересмотру социальных расходов, ограничению бюджетных привилегий, аудиту государственных компаний, усилению контроля за расходами и даже против попыток привязать управление публичными ресурсами к показателям эффективности.

