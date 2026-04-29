Зеленский поблагодарил короля Чарльза за упоминание Украины в речи перед Конгрессом США

Президент Владимир Зеленский поблагодарил британского короля Чарльза III, который вспомнил об Украине во время своего выступления перед американским Конгрессом.

Об этом Зеленский написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский президент, призыв поддерживать Украину нужен, чтобы "обеспечить достойный и длительный мир в Украине и всей Европе".

"Я благодарю Его Величество короля Чарльза III, Соединенное Королевство и всех отважных американцев за этот громкий призыв к единству в поддержку Украины с другой стороны Атлантики", – написал Зеленский.

Он также добавил, что "народ Украины глубоко ценит всю поддержку, оказанную Соединенным Королевством и Соединенными Штатами".

Напомним, в выступлении перед Конгрессом США король Чарльз подчеркнул необходимость "решительной поддержки" Украины.

Четырехдневный государственный визит королевской четы в США начался в понедельник, 27 апреля, несмотря на недавнюю стрельбу в Вашингтоне во время мероприятия с американскими чиновниками и президентом Дональдом Трампом.

Этот визит Чарльза III имеет целью отметить исторические связи между двумя близкими союзниками в связи с 250-й годовщиной обретения США независимости.