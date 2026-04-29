Глава МИД Эстонии: заявления президента о диалоге с РФ противоречат внешней политике

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что позиция президента Алара Кариса по диалогу с Россией противоречит эстонской внешней политике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Недавно Карис заявил, что странам Европы стоит уже сейчас планировать свои действия на время, когда закончится российско-украинская война, и свою модель взаимодействия с РФ – поскольку это может произойти быстро и неожиданно.

"Желание Алара Кариса вести диалог с Россией противоречит всей европейской и эстонской внешней политике и, наоборот, даст Путину возможность выдвинуть свои требования, условия и ультиматумы", – сказал Тсахкна.

Он также прокомментировал заявление Кариса о том, что Европа совершила ошибку, не добившись перемирия в Украине еще в первую весну полномасштабного вторжения России.

"Относительно идеи, что после февраля 2022 года должно было быть заключено перемирие, я напомню Алару Карису, что в то время Путин выдвинул ультиматумы относительно суверенитета и территории Украины, а также наших собственных гарантий свободы и безопасности в контексте НАТО", – сказал эстонский министр.

В Эстонии отдельные политики раскритиковали президента Кариса за эти слова.

В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб согласился с позицией Кариса относительно того, что когда-то в будущем Европе нужно будет восстанавливать прямой диалог с Москвой.

Также Карис высказал мнение, что Европа совершила ошибку, потеряв возможность начать мирные переговоры с Россией в начале полномасштабной войны – после первого ключевого успеха Украины с отражением наступления на Киев.