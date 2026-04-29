В ЕС запустили платформу для испытания военных технологий для Украины

Европейская комиссия запустила новую платформу для испытаний BraveTechEU, призванную поддержать Украину и стимулировать военные инновации.

Об этом пресс-служба комиссии сообщила журналистам в среду, сообщает "Европейская правда".

BraveTech EU – совместная инициатива, направленная на ускорение внедрения военных технологий для оборонной промышленности Украины.

Платформа, бюджет которой составляет 35 млн евро, призвана обеспечить быстрое внедрение приоритетных инноваций непосредственно на украинских участках боевых действий.

Внедрение инициативы уже продолжается: первые отборочные мероприятия запланированы на июнь 2026 года, а осенью 2026 года состоятся первые полевые испытания и оценочные кампании в тесном сотрудничестве с Украиной.

Этот этап является продолжением первого этапа BraveTech EU, который был поручен консорциуму компаний, образованному Civitta, Starburst Accelerator и Darkstar. В его рамках были определены и отобраны самые перспективные решения от инноваторов со всей Европы.

Недавно запущенная платформа теперь подвергнет эти технологии суровым испытаниям, имитирующим конкретные оперативные условия войны в Украине.

О программе BraveTech EU впервые было объявлено в июле 2025 года еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом и министром Украины Михаилом Федоровым.

Она действует в тесном сотрудничестве с украинским инновационным кластером Brave1, правительственной платформой Украины по оборонным технологиям, чтобы обеспечить соответствие европейских технологических разработок реалиям современной войны.

В среду, 29 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Украина получит от ЕС 6 млрд евро на дроны во втором квартале 2026 года.

"Европейская правда" уже сообщала со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, что первый "военный" транш 90 млрд кредита ЕС для Украины составит 6 млрд евро, предназначенный на дроны украинского производства, и будет выплачен не позднее июня.