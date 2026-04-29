Британія анулює акредитацію російського дипломата у відповідь на схожі кроки РФ

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Росії, щоб вручити йому повідомлення про скасування акредитації одного з російських дипломатів у Лондоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в британському уряді.

Таке рішення Британія ухвалила у відповідь на те, що 30 березня Росія звинуватила британського дипломата у шпигунстві та вислала його з країни.

Лондон знову засудив висилку працівника посольства в Москві, назвавши це "кампанією з дискредитації".

"Ми рішуче засуджуємо необґрунтоване рішення Росії минулого місяця вислати ще одного британського дипломата та зловмисну ​​публічну кампанію з дискредитації, яка послідувала за цим. Така поведінка є абсолютно неприйнятною, і ми не потерпимо переслідування чи залякування наших дипломатичних співробітників", – наголосили в уряді.

Там запевнили, що подальші неспровоковані та невиправдані дії Росії проти британських дипломатів розцінюватимуться як ескалація та зустрінуться з пропорційними заходами у відповідь.

Нагадаємо, у січні Росія оголосила про висилку британського дипломата, якого назвала нелегальним співробітником британських спецслужб і звинуватила у шпигунстві.

У МЗС Британії заявили, що звинувачення Росії були "безпідставними", а вислання було "невиправданим і необґрунтованим".

Після цього Велика Британія у відповідь вислала російського дипломата.