Британия аннулирует аккредитацию российского дипломата в ответ на похожие шаги РФ

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России, чтобы вручить ему уведомление об отмене аккредитации одного из российских дипломатов в Лондоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в британском правительстве.

Такое решение Великобритания приняла в ответ на то, что 30 марта Россия обвинила британского дипломата в шпионаже и выслала его из страны.

Лондон вновь осудил высылку сотрудника посольства в Москве, назвав это "кампанией по дискредитации".

"Мы решительно осуждаем необоснованное решение России в прошлом месяце выслать еще одного британского дипломата и злонамеренную публичную кампанию по дискредитации, которая последовала за этим. Такое поведение абсолютно неприемлемо, и мы не потерпим преследования или запугивания наших дипломатических сотрудников", – отметили в правительстве.

Там заверили, что дальнейшие неспровоцированные и неоправданные действия России против британских дипломатов будут расцениваться как эскалация и встретятся с пропорциональными ответными мерами.

Напомним, в январе Россия объявила о высылке британского дипломата, которого назвала нелегальным сотрудником британских спецслужб и обвинила в шпионаже.

В МИД Британии заявили, что обвинения России были "безосновательными", а высылка была "неоправданной и необоснованной".

После этого Великобритания в ответ выслала российского дипломата.