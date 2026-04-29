В Норвегии случайно нашли рекордную коллекцию монет эпохи викингов

В Норвегии среди поля случайно нашли тысячи монет эпохи викингов – похоже, из закопанного клада, владелец которого так никогда и не вернулся за ним; это называют самой большой находкой в национальной археологии.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Первые монеты случайно обнаружили среди поля на юго-востоке страны в районе городка Рена – два человека нашли 19 монет, похожих на деньги эпохи викингов, и сообщили о них ученым.

Археологи отмечают, что даже о 19 монетах подумали, что это уже "достаточно много", но представить не могли, что впереди настолько уникальное открытие. По словам участников экспедиции, металлодетектор подавал сигналы буквально на каждом шагу. Только за первый день в верхних слоях почвы откопали 90 монет.

Всего на участке обнаружили 2900 монет конца IX – начала XI века, все в хорошем состоянии, и элемент серебряной пряжки. Некоторые были на глубине до 30 см под землей, а некоторые – практически торчали из земли. "Мёштадский клад" уже называют самой большой находкой эпохи викингов за всю историю норвежских археологических исследований.

Ученые предполагают, что рассыпанные монеты – из закопанного клада, владелец которого так никогда и не вернулся за ним. Непосредственно на этом месте не было человеческих поселений.

Монеты передадут в музей при Университете Осло для классификации, документирования и оформления в коллекцию.

