Еврокомиссия обвинила Польшу в бездействии после экокатастрофы на Одре

По мнению Европейской комиссии, Польша не сделала достаточно для восстановления реки Одры после экологической катастрофы 2022 года.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Европейская комиссия приняла решение начать процедуру нарушения в отношении Польши за "невыполнение своих обязательств".

"Состояние водных объектов, природных сред обитания и видов в Польше ухудшается, о чем свидетельствует цветение токсичных водорослей в реке Одра летом 2022 года, которое вызвало массовое вымирание рыбы", – говорится в заявлении.

В Еврокомиссии отметили, что Одра – ключевая водная артерия Центральной Европы, которая обеспечивает широкий спектр экосистемных услуг, таких как рыболовство, питьевая вода, рекреация и туризм.

В заявлении отметили, что кроме событий 2022 года, летом 2024 года в бассейне реки Одры снова было обнаружено более 100 тонн мертвой рыбы, поскольку водоросли остаются присутствовать в бассейне реки, а соленость воды остается высокой.

"Польша разрешила сброс соленой шахтной воды в реку, несмотря на признанное негативное влияние на состояние водных ресурсов. Меры, принятые Польшей, оказались недостаточными для того, чтобы остановить ухудшение состояния и обеспечить достижение водными объектами хорошего состояния", – отметили в Еврокомиссии.

В заявлении указано, что Польша также не приняла необходимые меры для обеспечения восстановления охраняемых мест обитания и видов, присутствующих вдоль реки, а также – приняла План управления речным бассейном, не учтя катастрофу лета 2022 года и ее последствия.

Тем самым, отметили в Еврокомиссии, Польша также не выполнила требования по проведению надлежащей оценки воздействия плана на территории "Натура 2000", которая должна основываться на актуальных данных.

"Поэтому Комиссия направляет Польше официальное предупреждение, и теперь у нее есть два месяца, чтобы ответить и устранить недостатки, на которые указала Комиссия", – добавили в заявлении.

Осенью 2024 года в Западнопоморском воеводстве Польши, куда по течению Одры дошла вода из пострадавших от наводнений регионов, запретили любое использование воды из реки.

Также стало известно, что в Одру попали сточные воды из крупного чешского города Острава, где наводнение разрушило завод очистки сточных вод.