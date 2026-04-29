"Без Британії ви б говорили французькою": британський король потролив Трампа 

Король Великої Британії Чарльз III під час державної вечері у Білому домі пожартував над американським президентом Дональдом Трампом, використавши його слова докору європейцям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Британський король виступив з короткою промовою на державному бенкеті у Білому домі. У своєму виступі він згадав слова Трампа на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у січні.

Тоді Трамп, аргументуючи своє бажання заволодіти Гренландією, заявив європейцям, що без допомоги Штатів у Другій світовій війні вони б "усі говорили німецькою і, може, трохи японською".

"Ви нещодавно зазначили, пане президенте, що якби не Сполучені Штати, європейські країни розмовляли б німецькою. Смію сказати, що якби не ми, ви розмовляли б французькою", – пожартував король, натякаючи на боротьбу між Францією та Британією за колонії в Америці.

Окрім того, британський монарх пожартував над знесенням східного крила Білого дому, ініційованим Трампом, пригадавши про спробу "реконструкції" будівлі британськими військами у 1814 році. Тоді британці спалили будівлю резиденцій американських президентів, а також Капітолій.

"Для мене особлива приємність знову опинитися в цій чудовій будівлі, серці вашої демократії. З цієї нагоди не можу не відзначити зміни, що відбулися у Східному крилі, пане президенте. Мені прикро це казати, але ми, британці, звичайно, зробили власну спробу реконструкції Білого дому у 1814 році", – сказав Чарльз III.

Нагадаємо, в рамках свого державного візиту до США король Чарльз III виступив у Конгресі, де наголосив на необхідності "рішучої підтримки" України.

Цей візит Чарльза III має на меті відзначити історичні зв'язки між двома близькими союзниками у зв'язку з 250-ю річницею здобуття США незалежності.