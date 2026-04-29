"Без Британии вы бы говорили по-французски": британский король потроллил Трампа

Король Великобритании Чарльз III во время государственного ужина в Белом доме пошутил над американским президентом Дональдом Трампом, использовав его слова упрека европейцам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Британский король выступил с короткой речью на государственном банкете в Белом доме. В своем выступлении он вспомнил слова Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе.

Тогда Трамп, аргументируя свое желание завладеть Гренландией, заявил европейцам, что без помощи Штатов во Второй мировой войне они бы "все говорили на немецком и, может, немного на японском".

"Вы недавно отметили, господин президент, что если бы не Соединенные Штаты, европейские страны разговаривали бы на немецком. Смею сказать, что если бы не мы, вы разговаривали бы на французском", – пошутил король, намекая на борьбу между Францией и Британией за колонии в Америке.

Кроме того, британский монарх пошутил над сносом восточного крыла Белого дома, инициированным Трампом, вспомнив о попытке "реконструкции" здания британскими войсками в 1814 году. Тогда британцы сожгли здание резиденций американских президентов, а также Капитолий.

"Для меня особое удовольствие снова оказаться в этом замечательном здании, сердце вашей демократии. По этому случаю не могу не отметить изменения, произошедшие в восточном крыле, господин президент. Мне жаль это говорить, но мы, британцы, конечно, сделали собственную попытку реконструкции Белого дома в 1814 году", – сказал Чарльз III.

Напомним, в рамках своего государственного визита в США король Чарльз III выступил в Конгрессе, где отметил необходимость "решительной поддержки" Украины.

Этот визит Чарльза III имеет целью отметить исторические связи между двумя близкими союзниками в связи с 250-й годовщиной обретения США независимости.