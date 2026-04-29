Італія вимагає від Швейцарії компенсації у справі щодо пожежі на гірськолижному курорті

У середу, 29 квітня, уряд Італії зареєструвався як позивач у швейцарському судовому процесі щодо пожежі на гірськолижному курорті Кран-Монтана, в результаті якої загинули 41 людина, серед яких шестеро громадян Італії.

Цей крок став наслідком напруженості у відносинах між двома країнами через інцидент, що стався в новорічну ніч, а останнім часом – через вимоги Швейцарії відшкодувати Італії витрати на лікування італійців, які зазнали поранень під час пожежі.

В офісі прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні заявили, що судовий позов, який дасть Італії право на отримання фінансової компенсації, виправданий "значними ресурсами", мобілізованими національною службою цивільного захисту для надання допомоги італійським жертвам.

Окрім цього, воно також ґрунтується на "надзвичайно ймовірній" відповідальності швейцарських місцевих органів влади, що "виправдовує рішучу вимогу про компенсацію від усіх сторін, які несуть цивільну відповідальність".

Як відомо, раніше Мелоні різко розкритикувала швейцарську лікарню за те, що та начебто виставила рахунки сім'ям деяких жертв пожежі в барі. За словами Мелоні, одна з лікарень у швейцарському місті Сьйон виставила рахунок на 70 тисяч євро за пацієнтів, які перебували там лише кілька годин.

Нагадаємо, трагічна пожежа у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана сталася у новорічну ніч в підвальному приміщенні, ймовірно, внаслідок піднесення бенгальських вогнів до покриття стелі.

Як повідомлялося, звільнення з-під варти єдиного затриманого – співвласника закладу Жака Моретті – призвело до відкликання Італією свого посла для консультацій.

Також стало відомо, що уряд Швейцарії виплатить одноразову компенсацію в розмірі по 50 тисяч швейцарських франків (56 тисяч доларів США) тяжко постраждалим, які вижили, та сім'ям загиблих у результаті пожежі в барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана.