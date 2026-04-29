Италия требует от Швейцарии компенсации в связи с пожаром на горнолыжном курорте

В среду, 29 апреля, правительство Италии выступило истцом в швейцарском судебном процессе по делу о пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана, в результате которого погибли 41 человек, в том числе шесть граждан Италии.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Этот шаг стал следствием напряженности в отношениях между двумя странами из-за инцидента, произошедшего в новогоднюю ночь, а в последнее время – из-за требований Швейцарии возместить Италии расходы на лечение итальянцев, получивших ранения во время пожара.

В офисе премьер-министра Италии Джорджи Мелони заявили, что судебный иск, который даст Италии право на получение финансовой компенсации, оправдан "значительными ресурсами", мобилизованными национальной службой гражданской защиты для оказания помощи итальянским жертвам.

Кроме того, он также основан на "весьма вероятной" ответственности швейцарских местных органов власти, что "оправдывает решительное требование о компенсации от всех сторон, несущих гражданскую ответственность".

Как известно, ранее Мелони резко раскритиковала швейцарскую больницу за то, что та якобы выставила счета семьям некоторых жертв пожара в баре. По словам Мелони, одна из больниц в швейцарском городе Сьон выставила счет на 70 тысяч евро за пациентов, которые находились там всего несколько часов.

Напомним, трагический пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел в новогоднюю ночь в подвальном помещении, вероятно, в результате попадания бенгальских огней на потолочное покрытие.

Как сообщалось, освобождение из-под стражи единственного задержанного – совладельца заведения Жака Моретти – привело к отзыву Италией своего посла для консультаций.

Также стало известно, что правительство Швейцарии выплатит единовременную компенсацию в размере по 50 тысяч швейцарских франков (56 тысяч долларов США) тяжело пострадавшим, которые выжили, и семьям погибших в результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана.