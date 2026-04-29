Сенатор США обвинил Пентагон в блокировании уже одобренной помощи Украине

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл обвинил чиновников Министерства обороны США в блокировании поставок Украине вооружения, одобренных Конгрессом ещё в прошлом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сенатор написал в колонке для The Washington Post.

Речь идет о пакете на сумму 400 млн долларов на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает закупку оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний. Это ассигнование было включено в Закон о национальной обороне, одобренный Конгрессом США в декабре 2025 года.

Макконнелл заявил, что эти средства сейчас "застряли" в Министерстве обороны. По его словам, члены комитета Сената по ассигнованиям обратились за разъяснениями в аналитический отдел Пентагона, который возглавляет заместитель министра Элбридж Колби. Законодателям отказали в ответе.

По словам сенатора, в прошлом году именно Колби стоял за решением приостановить поставки оружия Украине.

Колби также определил, что помощь Украине и союзникам по НАТО в странах Балтии в сфере безопасности была "расточительной", и исключил эти давние усилия из бюджетного запроса на 2026 финансовый год. Республиканское большинство в обеих палатах Конгресса не согласилось с этим решением, поэтому вернуло пункт о средствах для Украины в законопроект.

Напомним, в прошлом году был введен механизм PURL, который предусматривает закупку странами НАТО американского оружия и его дальнейшие поставки Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с дефицитом средств противовоздушной обороны, несмотря на то, что поставки американского вооружения по программе PURL продолжаются бесперебойно.