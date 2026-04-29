Король Британії висловив стурбованість через напад у Лондоні
Король Великої Британії Чарльз III висловив стурбованість у зв'язку з нападом із ножем у Лондоні.
Про це повідомили у Букінгемському палаці, цитує Sky News, пише "Європейська правда".
Речник Букінгемського палацу заявив, що король Великої Британії Чарльз III "думками та молитвами" перебуває з жертвами.
"Король глибоко стурбований терористичним інцидентом і отримує повну інформацію про ситуацію", – додав він.
Після інциденту поліція Манчестера посилила патрулювання у районі.
Як відомо, у середу, 29 квітня, у Лондоні невідомий поранив ножем двох людей у Голдерс-Грін, районі, де проживає велика єврейська громада, та який став місцем численних нападів на єврейські об’єкти в останні тижні.
Чоловік, якого затримали у Лондоні після нападу, за даними правоохоронців, має "проблеми з психічним здоров’ям".
Внаслідок інциденту прем’єр-міністр Британії Кір Стармер скликав засідання урядового комітету з питань надзвичайних ситуацій.