Король Британії висловив стурбованість через напад у Лондоні

Король Великої Британії Чарльз III висловив стурбованість у зв'язку з нападом із ножем у Лондоні.

Про це повідомили у Букінгемському палаці, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Речник Букінгемського палацу заявив, що король Великої Британії Чарльз III "думками та молитвами" перебуває з жертвами.

"Король глибоко стурбований терористичним інцидентом і отримує повну інформацію про ситуацію", – додав він.

Після інциденту поліція Манчестера посилила патрулювання у районі.

Як відомо, у середу, 29 квітня, у Лондоні невідомий поранив ножем двох людей у Голдерс-Грін, районі, де проживає велика єврейська громада, та який став місцем численних нападів на єврейські об’єкти в останні тижні.

Чоловік, якого затримали у Лондоні після нападу, за даними правоохоронців, має "проблеми з психічним здоров’ям".

Внаслідок інциденту прем’єр-міністр Британії Кір Стармер скликав засідання урядового комітету з питань надзвичайних ситуацій.