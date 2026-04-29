Король Великобритании выразил обеспокоенность в связи с нападением в Лондоне

Король Великобритании Чарльз III выразил обеспокоенность в связи с нападением с ножом в Лондоне.

Об этом сообщили в Букингемском дворце, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Букингемского дворца заявил, что король Великобритании Чарльз III "мыслями и молитвами" находится с жертвами.

"Король глубоко обеспокоен террористическим инцидентом и получает полную информацию о ситуации", – добавил он.

После инцидента полиция Манчестера усилила патрулирование в районе.

Как известно, в среду, 29 апреля, в Лондоне неизвестный ранил ножом двух человек в Холдерс-Грин, районе, где проживает большая еврейская община и который стал местом многочисленных нападений на еврейские объекты в последние недели.

Мужчина, задержанный в Лондоне после нападения, по данным правоохранителей, имеет "проблемы с психическим здоровьем".

В результате инцидента премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвал заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям.