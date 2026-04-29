Еврокомиссия предложила выделить Украине почти 2,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что предложила Европейскому совету выделить Украине транш на сумму почти 2,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility после выполнения соответствующих реформ.

Как пишет "Европейская правда", об этом еврокомиссар сообщила в X.

Кос отметила, что Украина выполнила ряд требований для получения нового транша по Ukraine Facility.

"Когда Украина выполняет свои обязательства, Европа должна соблюдать свою часть соглашения. Именно это мы сейчас и делаем, официально предлагая Совету выделить почти 2,8 млрд евро в рамках Механизма поддержки Украины", – написала еврокомиссар.

Она отметила, что продолжит сотрудничать с украинскими властями и Верховной Радой для поддержки реформ, которые приближают Украину к членству в ЕС.

В понедельник в Еврокомиссии сообщили, что правительство Украины направило необходимые документы для получения 2,7 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility, на которые Киев может претендовать после недавнего завершения ряда реформ.

Ранее источники "ЕвроПравды" сообщили, что средства поступят в мае или в начале июня. "Это будет последняя выплата по старому Ukraine Facility. Далее будет новый список реформ", – пояснил собеседник "ЕП".

Как известно, Совет ЕС 23 апреля в письменной процедуре одобрил изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах.

