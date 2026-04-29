Макрон відреагував на жарт короля Британії у Білому домі

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на жарт, який прозвучав під час державної вечері за участю короля Британії Чарльз III та американського президента Дональда Трампа у Білому домі.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як відомо, під час виступу британський монарх зауважив, що "якби не Британія, американці, ймовірно, розмовляли б французькою", у відповідь на заяву Трампа.

Макрон відповів на це у соцмережах.

"Це було б шикарно!" – заявив французький президент.

Нагадаємо, у своєму виступі під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі у січні Трамп, аргументуючи своє бажання заволодіти Гренландією, заявив європейцям, що без допомоги Штатів у Другій світовій війні вони б "усі говорили німецькою і, може, трохи японською".

Нагадаємо, в рамках свого державного візиту до США король Чарльз III виступив у Конгресі, де наголосив на необхідності "рішучої підтримки" України.

Цей візит Чарльза III має на меті відзначити історичні зв'язки між двома близькими союзниками у зв'язку з 250-ю річницею здобуття США незалежності.