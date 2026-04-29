Макрон отреагировал на шутку короля Великобритании в Белом доме

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на шутку, прозвучавшую во время государственного ужина с участием короля Великобритании Чарльза III и американского президента Дональда Трампа в Белом доме.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Как известно, во время выступления британский монарх заметил, что "если бы не Великобритания, американцы, вероятно, говорили бы по-французски", в ответ на заявление Трампа.

Макрон ответил на это в соцсетях.

"Это было бы шикарно!" – заявил французский президент.

Напомним, в своем выступлении во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе Трамп, аргументируя свое желание завладеть Гренландией, заявил европейцам, что без помощи Штатов во Второй мировой войне они бы "все говорили по-немецки и, может, немного по-японски".

Напомним, в рамках своего государственного визита в США король Чарльз III выступил в Конгрессе, где подчеркнул необходимость "решительной поддержки" Украины.

Этот визит Чарльза III призван отметить исторические связи между двумя близкими союзниками в связи с 250-й годовщиной обретения США независимости.