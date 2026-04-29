В Нидерландах вспыхнул пожар на военном полигоне

На военном полигоне ‘т-Харде в Нидерландах вспыхнул масштабный пожар; тушение пламени может занять несколько дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

По данным Министерства обороны Нидерландов, пожар начался во время проведения военных учений. Предполагается, что они могли стать причиной возгорания.

Фото: NOS

В Минобороны также рассматривают возможность того, что пожар вызвал осколок стекла или окурок. Расследование проводит Королевская полиция.

Огонь распространился на более чем 2 километра и охватил лесополосу, а масштабы пожара не уменьшаются.

По оценкам спасателей, возгорание локализуют в течение нескольких часов, но весь процесс тушения займет несколько дней. Отмечается, что запах дыма ощущался на значительной части территории Нидерландов, а местным жителям рекомендуют держать окна и двери закрытыми.

На прошлой неделе сообщалось о масштабном пожаре на предприятии по обслуживанию автомобилей недалеко от столицы Финляндии Хельсинки, в котором сгорели десятки автомобилей.

Напомним, поздно вечером 20 апреля в столице Румынии Бухаресте прогремел мощный взрыв, после чего на территории ТЭЦ CET Vest разразился масштабный пожар.