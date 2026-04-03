У ЄС допускають нормування пального через енергетичну кризу

Європейський комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив, що Європейський Союз розглядає варіанти, аби підготуватися до енергетичного шоку, який спричинила війна на Близькому Сході.

Про це він сказав у інтерв’ю Financial Times, пише "Європейська правда".

За словами Йоргенсена, ЄС розглядає усі можливі варіанти, аби підготуватися до тривалого енергетичного шоку, серед яких, зокрема, нормування пального та випуск додаткових обсягів нафти з надзвичайних резервів.

"Це буде тривала криза... ціни на енергоносії будуть вищими протягом дуже довгого часу", – зазначив він.

Єврокомісар очікує, що щодо деяких більш критичних продуктів ЄС "очікує, що ситуація ще погіршиться в найближчі тижні".

Раніше Йоргенсен попередив про тривалу енергетичну кризу внаслідок конфлікту на Близькому Сході та закликав громадян працювати з дому, менше користуватися автомобілями та літаками, а країни ЄС – терміново переходити на відновлювані джерела енергії.

Нагадаємо, 26 березня уряд Німеччини схвалив пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході.

30 березня у Польщі набув чинності указ, який знижує акциз на бензин та дизельне пальне.

Того ж дня міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що з 1 квітня податки на бензин і дизельне пальне будуть тимчасово знижені.