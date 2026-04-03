В ЕС допускают введение нормирования топлива в связи с энергетическим кризисом

Европейский комиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что Европейский Союз рассматривает варианты подготовки к энергетическому шоку, вызванному войной на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

По словам Йоргенсена, ЕС рассматривает все возможные варианты, чтобы подготовиться к длительному энергетическому шоку, в том числе нормирование топлива и выпуск дополнительных объемов нефти из чрезвычайных резервов.

"Это будет длительный кризис... цены на энергоносители будут выше в течение очень долгого времени", – отметил он.

Еврокомиссар ожидает, что в отношении некоторых более "критических" продуктов ЕС "ситуация еще ухудшится в ближайшие недели".

Ранее Йоргенсен предупредил о длительном энергетическом кризисе вследствие конфликта на Ближнем Востоке и призвал граждан работать из дома, меньше пользоваться автомобилями и самолетами, а страны ЕС – срочно переходить на возобновляемые источники энергии.

Напомним, 26 марта правительство Германии одобрило пакет мер в ответ на резкий рост цен на топливо вследствие войны на Ближнем Востоке.

30 марта в Польше вступил в силу указ, который снижает акциз на бензин и дизельное топливо.

В тот же день министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что с 1 апреля налоги на бензин и дизельное топливо будут временно снижены.