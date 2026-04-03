ЗМІ: Трамп зважує можливість перестановок у своїй адміністрації

Президент США Дональд Трамп після звільнення генпрокурорки Пем Бонді розглядає можливість проведення додаткових кадрових перестановок у своїй адміністрації.

Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, як ідеться у публікації, Трамп висловив невдоволення та розчарування щодо міністра торгівлі Говарда Лутніка та міністерки праці Лорі Чавес-ДеРемер.

"Він (Трамп. – Ред.) дуже розлючений і збирається звільнити деяких людей", – розповів представник адміністрації, обізнаний із ситуацією.

Остаточні рішення щодо Чавес-ДеРемер і Лутніка поки не прийняті. До того ж Трамп вже раніше замислювався над звільненням деяких підлеглих, але потім відмовлявся від цієї ідеї.

Якщо Трамп приступить до більш масштабних змін у складі кабінету, це може означати спробу кардинального перезавантаження адміністрації, яка зіткнулася з загрозливою політичною ситуацією.

Інший високопосадовець розповів, що потенційна перестановка на вищому рівні зосереджена на членах кабінету, які, на думку Трампа, "не виправдали очікувань або привернули занадто багато негативної уваги".

Один зі співрозмовників зазначив, що Лутнік перебуває "на тонкому льоду". Водночас він попередив, що президент уже "обмірковував і відкинув" ідею його звільнення раніше і поки не приступив до її реалізації.

Той самий посадовець натякнув, що майбутнє Чавес-ДеРемер перебуває на стадії обговорення.

Четверта особа, яка тісно співпрацює з Білим домом, сказала, що Трамп думає про "чистку" через побоювання, що наступного року може бути складно затвердити призначення на керівні посади – особливо якщо демократи отримають більше місць на проміжних виборах.

Як повідомили ЗМІ, Трамп звільнив Пем Бонді з посади генпрокурорки, оскільки був незадоволений її роботою з багатьох питань.

Зокрема, президент розлючений тим, як вона поводилася зі справами засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Раніше комітет Конгресу США видав повістку Бонді для надання свідчень за закритими дверима в рамках розслідування щодо справи Епштейна. Згідно з повісткою, 14 квітня Бонді має надати показання під присягою перед комітетом з нагляду Палати представників.