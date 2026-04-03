СМИ: Трамп взвешивает возможность перестановок в своей администрации

Президент США Дональд Трамп после увольнения генпрокурора Пэм Бонди рассматривает возможность проведения дополнительных кадровых перестановок в своей администрации.

Об этом стало известно изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

В частности, как говорится в публикации, Трамп выразил недовольство и разочарование относительно министра торговли Говарда Лутника и министра труда Лори Чавес-ДеРемер.

"Он (Трамп. – Ред.) очень зол и собирается уволить некоторых людей", – рассказал представитель администрации, знакомый с ситуацией.

Окончательные решения по Чавес-ДеРемер и Лутнику пока не приняты. К тому же Трамп уже ранее задумывался об увольнении некоторых подчиненных, но потом отказывался от этой идеи.

Если Трамп приступит к более масштабным изменениям в составе кабинета, это может означать попытку кардинальной перезагрузки администрации, которая столкнулась с угрожающей политической ситуацией.

Другой высокопоставленный чиновник рассказал, что потенциальная перестановка на высшем уровне сосредоточена на членах кабинета, которые, по мнению Трампа, "не оправдали ожиданий или привлекли слишком много негативного внимания".

Один из собеседников отметил, что Лутник "идет по тонкому льду". В то же время он предупредил, что президент уже "обдумывал и отверг" идею его увольнения ранее и пока не приступил к ее реализации.

Тот же чиновник намекнул, что будущее Чавес-ДеРемер находится на стадии обсуждения.

Четвертое лицо, тесно сотрудничающее с Белым домом, сказала, что Трамп думает о "чистке" из-за опасений, что в следующем году может быть сложно утвердить назначения на руководящие должности – особенно если демократы получат больше мест на промежуточных выборах.

Как сообщили СМИ, Трамп уволил Пэм Бонди с должности генпрокурора, поскольку был недоволен ее работой по многим вопросам.

В частности, президент разъярен тем, как она обращалась с делами осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее комитет Конгресса США выдал повестку Бонди для дачи показаний за закрытыми дверями в рамках расследования по делу Эпштейна. Согласно повестке, 14 апреля Бонди должен дать показания под присягой перед комитетом по надзору Палаты представителей.