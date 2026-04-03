Президент Литви пропонує обмежити ціни на пальне через ситуацію на Близькому Сході

Президент Литви Гітанас Науседа пропонує з метою стримування різкого зростання вартості пального, спричиненого війною на Близькому Сході, запровадити обмеження цін.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Науседа подає до Сейму новий закон про механізм встановлення максимальних цін на пальне для споживачів, а також поправки до Закону про енергетику.

У Науседи зазначили, що, згідно з цими заходами, максимальні ціни на пальне щоденно розраховуватиме та оголошуватиме міністр енергетики.

Нова процедура може бути запущена урядовою постановою з урахуванням змін у податках на пальне або значних коливань цін.

"Запропонований механізм спрямований на досягнення двох ключових цілей. Перша – мати інструмент, який у разі потреби забезпечить, щоб фінансові вигоди від зниження непрямих податків на пальне досягали кінцевого споживача. Друга – мати механізм встановлення максимальних цін на пальне, який є сумісним з ринковою економікою", – сказав він.

Раніше європейський комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен попередив про тривалу енергетичну кризу внаслідок конфлікту на Близькому Сході та закликав громадян працювати з дому, менше користуватися автомобілями та літаками, а країни ЄС – терміново переходити на відновлювані джерела енергії.

Нагадаємо, 26 березня уряд Німеччини схвалив пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході.

30 березня у Польщі набув чинності указ, який знижує акциз на бензин та дизельне пальне.

Того ж дня міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що з 1 квітня податки на бензин і дизельне пальне будуть тимчасово знижені.