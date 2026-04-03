Президент Литвы предлагает ограничить цены на топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает с целью сдерживания резкого роста цен на топливо, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, ввести ограничения цен.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Науседа подает в Сейм новый закон о механизме установления максимальных цен на топливо для потребителей, а также поправки в Закон об энергетике.

У президента отметили, что согласно этим мерам, максимальные цены на топливо, которые будут действовать на следующий день, ежедневно будет рассчитывать и объявлять министр энергетики.

Новая процедура может быть запущена правительственным постановлением с учетом изменений в налогах на топливо или значительных колебаний цен.

"Предложенный механизм направлен на достижение двух ключевых целей. Первая – иметь инструмент, который в случае необходимости обеспечит, чтобы финансовые выгоды от снижения косвенных налогов на топливо достигали конечного потребителя. Вторая – иметь механизм установления максимальных цен на топливо, который совместим с рыночной экономикой", – сказал он.

Ранее европейский комиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен предупредил о длительном энергетическом кризисе в результате конфликта на Ближнем Востоке и призвал граждан работать из дома, меньше пользоваться автомобилями и самолетами, а страны ЕС – срочно переходить на возобновляемые источники энергии.

Напомним, 26 марта правительство Германии одобрило пакет мер в ответ на резкий рост цен на топливо в результате войны на Ближнем Востоке.

30 марта в Польше вступил в силу указ, который снижает акциз на бензин и дизельное топливо.

В тот же день министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что с 1 апреля налоги на бензин и дизельное топливо будут временно снижены.