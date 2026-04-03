Украина в ближайшие дни доработает документ о гарантиях безопасности от США

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина впишет в разработанный документ о гарантиях безопасности от США ответы на те вопросы, которые есть по этим гарантиям.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Комментируя недавний разговор с американскими представителями, Зеленский заявил, что не знает, получит ли Украина "то, о чем договорилась".

"Но договоренность такова: в ближайшие дни Украина впишет в разработанный документ ответы на те вопросы, которые мы имеем по этим гарантиям безопасности. Должен быть четкий ответ на то, какой будет реакция Америки в случае новой агрессии России", – сказал он.

Стоит заметить, что в конце января украинский лидер заявил, что документ о гарантиях безопасности от Соединенных Штатов готов к подписанию.

Напомним, Зеленский имел переговоры с американской командой 1 апреля о прекращении огня в российско-украинской войне на пасхальные праздники.

По словам Зеленского, речь шла о предложении Украины о прекращении огня, а также о гарантиях безопасности и привлечении европейских партнеров.