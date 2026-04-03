Експрем’єр Греції анонсував створення нової партії

Колишній прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас підтвердив плани щодо створення нової політичної партії, орієнтуючись на вересень як ймовірну дату запуску.

Заяву колишнього очільника уряду Греції наводить eKathimerini, повідомляє "Європейська правда".

Ципрас заявив, що новий рух буде створено "в суспільстві, з суспільства, для суспільства" – свідомо поза межами парламенту.

Він виключив можливість приєднання до початкової ініціативи чинних депутатів, зазначивши, що партія розпочне діяльність без фракції в парламенті.

Колишній лідер партії СІРІЗА визнав, що колишні союзники будуть вітатися, але попередив, що "не буде зарезервованих місць у першому ряду".

Він також додав, що вже "не той самий Ципрас", що раніше.

"Я страждав і я навчився – від людей, від їхньої поведінки, від своїх помилок", – сказав експрем’єр.

У жовтні минулого року Ципрас склав депутатський мандат на тлі припущень про те, що він може створити нову партію.

Ципрас очолив партію СІРІЗА 17 років тому, у віці 34 років, і під його керівництвом партія зробила стрімкий стрибок – з 4,6% голосів на виборах 2009 року до 36,3% у 2015-му. Він обіймав посаду прем’єр-міністра Греції з 2015 по 2019 рік – у найбурхливіший період фінансової кризи в країні.

Влітку 2023 року Ципрас пішов у відставку з посади лідера партії після нищівної поразки на парламентських виборах від керівної правоцентристської партії "Нова демократія".

Відтоді СІРІЗА переживає кризу ідентичності, що призвело до внутрішніх розколів і втрати статусу головної опозиційної сили країни.