Экс-премьер Греции анонсировал создание новой партии

Бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас подтвердил планы по созданию новой политической партии, ориентируясь на сентябрь как вероятную дату запуска.

Заявление бывшего главы правительства Греции приводит eKathimerini, сообщает "Европейская правда".

Ципрас заявил, что новое движение будет создано "в обществе, из общества, для общества" – сознательно вне парламента.

Он исключил возможность присоединения к первоначальной инициативе действующих депутатов, отметив, что партия начнет деятельность без фракции в парламенте.

Бывший лидер партии СИРИЗА признал, что бывшие союзники будут приветствоваться, но предупредил, что "не будет зарезервированных мест в первом ряду".

Он также добавил, что уже "не тот же Ципрас", что раньше.

"Я страдал и я научился – от людей, от их поведения, от своих ошибок", – сказал экс-премьер.

В октябре прошлого года Ципрас сложил депутатский мандат на фоне предположений о том, что он может создать новую партию.

Ципрас возглавил партию СИРИЗА 17 лет назад, в возрасте 34 лет, и под его руководством партия сделала стремительный скачок – с 4,6% голосов на выборах 2009 года до 36,3% в 2015-м. Он занимал пост премьер-министра Греции с 2015 по 2019 год – в самый бурный период финансового кризиса в стране.

Летом 2023 года Ципрас ушел в отставку с поста лидера партии после сокрушительного поражения на парламентских выборах от правящей правоцентристской партии "Новая демократия".

С тех пор СИРИЗА переживает кризис идентичности, что привело к внутренним расколам и потере статуса главной оппозиционной силы страны.