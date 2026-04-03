Зеленский пригласил переговорную делегацию США в Киев

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил американскую переговорную делегацию в Киев.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

По мнению Зеленского, это может быть альтернативой трехсторонней встречи на уровне технических групп, поскольку потом американская группа может поехать в Москву.

"Я пригласил американскую переговорную делегацию в Киев. Делегация сделает все возможное в нынешних условиях – во время войны с Ираном, чтобы приехать в Киев. Это альтернативный вариант трехсторонней встречи на уровне технических групп. Американская группа может приехать к нам, и после нас поехать в Москву", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что если "не получается втроем", то можно сделать "по очереди".

"Это наше предложение", – добавил украинский президент.

Напомним, ранее Зеленский объяснял, что сложность организации трехсторонней встречи заключается в том, что американские переговорщики из соображений безопасности не покидают территорию США после начала кампании против Ирана.

Также, по его словам, в ближайшие дни Украина впишет в разработанный документ о гарантиях безопасности от США ответы на те вопросы, которые есть по этим гарантиям.

Напомним, Зеленский провел переговоры с американской командой 1 апреля о прекращении огня в российско-украинской войне на пасхальные праздники.

По словам президента, речь шла о предложении Украины о прекращении огня, а также о гарантиях безопасности и привлечении европейских партнеров.