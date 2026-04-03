СМИ: в Германии изучают возможность построить новый военный порт на Северном море

Военно-морские силы Германии ищут место для еще одного военного порта на побережье Северного моря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Военно-морские силы Германии и Федеральное министерство обороны подтвердили эти соображения в ответ на запрос, но не предоставили никаких подробностей. Сейчас Военно-морские силы Германии имеют собственный порт на побережье Северного моря только в Вильгельмсгафене.

Представитель Федерального министерства обороны сослался на "новые требования к расположению и имуществу", возникающие в связи с запланированным расширением вооруженных сил.

"В этом контексте ВМС изучают потенциальные новые варианты морского расположения и различные порты на предмет их способности удовлетворить свои потребности вовремя", – сказал спикер. Процессы оценки и принятия решений еще не завершены.

Потенциальные местоположения включают порты Эмден и Бремергафен, где уже обрабатываются военные грузы, например, во время перевозок войск и учений.

Представитель бременского правительства подчеркнул, что такой порт может быть быстро реализован в Бремергафене.

Новый военно-морской порт может быть построен в районе рыбного порта. Все необходимые предварительные исследования, документы по планированию и юридически обязательные планы развития уже имеются в наличии для этой территории.

Первоначальный план заключался в создании там "Энергетического порта" – промышленно-портовой зоны для энергетического перехода. Однако эти планы уже много лет находятся в тупике и, вероятно, будут отодвинуты на второй план строительством нового военно-морского порта.

С точки зрения земельной канцелярии Ганновера, Эмден мог бы стать подходящей военно-морской базой. "Нижняя Саксония – это земля номер один для немецких вооруженных сил, и, соответственно, правительство Нижней Саксонии очень заинтересовано в мощной базе в Эмдене", – заявил представитель земельной канцелярии в ответ на соответствующий запрос.

Как сообщалось, в этом году Бундесвер наблюдает более активный интерес к военной службе, чем за аналогичный период 2025 года.

Напомним, в декабре Германия одобрила закон о модернизации военной службы, предусматривающий восстановление призыва на добровольной основе.

В январе 2026 года Бундесвер разослал первые анкеты 18-летним для прохождения соответствующего опроса.