Муляж вибухівки призвів до великої поліцейської операції біля Мюнхена

Підозрілий предмет став причиною масштабної поліцейської операції в німецькому Ісманінгу, передмісті на північ від Мюнхена.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Операція була викликана занепокоєнням щодо 63-річного мешканця, якого вже деякий час ніхто не бачив. Поліцейські увійшли до його квартири в четвер і виявили, що чоловік перебуває в поганому стані; його доставили в лікарню.

Потім поліцейські виявили у квартирі підозрілий предмет. За словами представника поліції, спочатку була підозра, що цей предмет може бути вибухівкою або іншою небезпечною речовиною.

З міркувань безпеки було повністю евакуйовано кілька квартир у цьому та сусідньому будинку. Спецпризначенці, в тому числі підрозділи Державного управління кримінальної поліції та підрозділу спеціальних операцій (SEK), обшукали квартиру 63-річного чоловіка.

В результаті предмет виявився нешкідливим. За словами представника поліції, це був "муляж вибухового пристрою". Однак у квартирі правоохоронці знайшли боєприпаси, стару зброю та артефакти нацистських часів. Наразі поліція розслідує справу проти 63-річного чоловіка за порушення Закону про контроль над бойовою зброєю.

