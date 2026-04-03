Муляж взрывчатки привел к крупной полицейской операции возле Мюнхена

Подозрительный предмет стал причиной масштабной полицейской операции в немецком Исманинге, пригороде к северу от Мюнхена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Операция была вызвана беспокойством относительно 63-летнего жителя, которого уже некоторое время никто не видел. Полицейские вошли в его квартиру в четверг и обнаружили, что мужчина находится в плохом состоянии; его доставили в больницу.

Затем полицейские обнаружили в квартире подозрительный предмет. По словам представителя полиции, изначально было подозрение, что этот предмет может быть взрывчаткой или другим опасным веществом.

Из соображений безопасности было полностью эвакуировано несколько квартир в этом и соседнем доме. Спецназовцы, в том числе подразделения Государственного управления криминальной полиции и подразделения специальных операций (SEK), обыскали квартиру 63-летнего мужчины.

В результате предмет оказался безвредным. По словам представителя полиции, это был "муляж взрывного устройства". Однако в квартире правоохранители нашли боеприпасы, старое оружие и артефакты нацистских времен. Сейчас полиция расследует дело против 63-летнего мужчины за нарушение Закона о контроле над боевым оружием.

