У Флоренції з галереї Уффіці вивезли в безпечне місце цінності після кібератаки

В Італії найцінніші експонати всесвітньо відомої флорентійської галереї Уффіці були переміщені в безпечне місце після кібератаки, що сталася на початку цього року.

Про це повідомило італійське видання Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням газети, невідомі зловмисники вже намагалися використати викрадені дані для вимагання грошей у музею.

У статті йдеться, що з лютого хакерам неодноразово вдавалося зламати внутрішню базу даних Уффіці.

При цьому вони, як стверджується, отримали доступ не тільки до паролів та даних для входу в фотоархів, а й до детальних планів поверхів та розташування камер спостереження.

Як зазначено, цінні предмети зі скарбниці великого герцога Тоскани були перевезені з Уффіці до сховища в Банк Італії.

У п'ятницю музей підтвердив факт кібератаки, але в заяві зазначив, що "абсолютно жодних паролів" вкрадено не було, повідомляє dpa.

У заяві музей додав, що двері були зачинені через правила пожежної безпеки, а камери спостереження замінювали ще до кібератаки.

Галерея Уффіці, якій майже 500 років, є однією з найважливіших художніх колекцій світу, що спеціалізується на живописі та скульптурі епохи Відродження.

Її колекція включає відомі твори італійських художників, таких як Мікеланджело, Рафаель, Леонардо да Вінчі та Сандро Боттічеллі, а також Рембрандта та Ганса Гольбейна.

