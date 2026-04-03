Во Флоренции из галереи Уффици вывезли в безопасное место ценности после кибератаки

В Италии самые ценные экспонаты всемирно известной флорентийской галереи Уффици были перемещены в безопасное место после кибератаки, произошедшей в начале этого года.

Об этом сообщило итальянское издание Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению газеты, неизвестные злоумышленники уже пытались использовать похищенные данные для вымогательства денег у музея.

В статье говорится, что с февраля хакерам неоднократно удавалось взломать внутреннюю базу данных Уффици.

При этом они, как утверждается, получили доступ не только к паролям и данным для входа в фотоархив, но и к подробным планам этажей и расположению камер наблюдения.

Как отмечается, ценные предметы из сокровищницы великого герцога Тосканы были перевезены из Уффици в хранилище в Банке Италии.

В пятницу музей подтвердил факт кибератаки, но в заявлении отметил, что "абсолютно никаких паролей" украдено не было, сообщает dpa.

В заявлении музей добавил, что двери были закрыты из-за правил пожарной безопасности, а камеры наблюдения заменяли еще до кибератаки.

Галерея Уффици, которой почти 500 лет, является одной из важнейших художественных коллекций мира, специализирующейся на живописи и скульптуре эпохи Возрождения.

Ее коллекция включает известные произведения итальянских художников, таких как Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли, а также Рембрандта и Ганса Гольбейна.

Напомним, в октябре прошлого года воры похитили из Лувра драгоценности на сумму около $102 млн.

Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время побега. Среди них – корона императрицы Евгении, которая получила значительные повреждения.