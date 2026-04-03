Президент Чехії збирається на саміт НАТО попри наміри прем'єра їхати з главою МЗС

Президент Чехії Петер Павел все ще сподівається взяти участь у літньому саміті НАТО в Анкарі, хоча прем'єр Андрей Бабіш дав зрозуміти, що не бажає, аби країну на саміті представляв президент.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

Прессекретар президента Віт Коларж повідомив, що в середині березня прем'єр Андрей Бабіш сказав, що він і міністр закордонних справ Петр Мацінка повинні поїхати на саміт.

У президентській канцелярії заявили, що Чеську Республіку в Туреччині представлятимуть президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ, і Павел хоче обговрити це питання з Бабішем. "Канцелярія Празького граду разом з канцелярією уряду Чеської Республіки шукає можливості для зустрічі президента з прем'єр-міністром, враховуючи їхній час", – сказав прессекретар.

Про те, що президент не поїде на переговори до Туреччини, Мацінка вперше заговорив у січні, після того, як вступив у гарячу суперечку з главою держави через те, що почесний глава партії "Автомобілісти" Філіп Турек не був призначений міністром навколишнього середовища. Відтоді в "Автомобілістах" також говорять про Павела як про представника опозиції.

"Моя думка давно відома. Я точно не буду рекомендувати уряду участь представника опозиції в цьому саміті", – сказав Мацінка.

У березні, перед від'їздом на саміт ЄС до Брюсселя, Бабіш заявив журналістам, що вважає свою участь і участь Мацінки логічною. За словами Бабіша, представники уряду зможуть краще пояснити союзникам, в тому числі президенту США Дональду Трампу, розмір цьогорічних витрат на оборону в чеському бюджеті, ніж глава держави.

Наразі Павел відвідав усі саміти НАТО, які відбулися з моменту його вступу на посаду, тобто у Вільнюсі в 2023 році, у Вашингтоні в 2024 році і минулого року в Гаазі.

Однак, за словами Бабіша, Павел відвідував саміти альянсу в стандартних ситуаціях, коли не було чого захищати чи пояснювати. Але зараз для Чехії краще, щоб Чеську Республіку представляли представники уряду, оскільки уряд визначився з бюджетом і знає стратегію на найближчі роки, заявив прем'єр-міністр у березні.

Павел у минулому неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з огляду на поточну геополітичну ситуацію він вважає їх низькими.

Бабіш наприкінці лютого заявив, що Чехія не рухається до досягнення вищих рівнів оборонних витрат, попри зростання цільових показників НАТО.

Посол США при НАТО Метью Вітакер розкритикував рішення Чехії щодо видатків на оборону, які не досягають навіть попередньої мети в 2% ВВП.