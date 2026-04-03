Президент Чехии собирается на саммит НАТО, несмотря на планы премьера ехать с главой МИД

Президент Чехии Петер Павел по-прежнему надеется принять участие в летнем саммите НАТО в Анкаре, хотя премьер-министр Андрей Бабиш дал понять, что не хочет, чтобы страну на саммите представлял президент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

Пресс-секретарь президента Вит Коларж сообщил, что в середине марта премьер Андрей Бабиш сказал, что он и министр иностранных дел Петр Мацинка должны поехать на саммит.

В президентской канцелярии заявили, что Чешскую Республику в Турции будут представлять президент, премьер-министр и министр иностранных дел, и Павел хочет обсудить этот вопрос с Бабишем. "Канцелярия Пражского града вместе с канцелярией правительства Чешской Республики ищет возможности для встречи президента с премьер-министром, учитывая их время", – сказал пресс-секретарь.

О том, что президент не поедет на переговоры в Турцию, Мацинка впервые заговорил в январе, после того как вступил в спор с главой государства из-за того, что почетный глава партии "Автомобилисты" Филип Турек не был назначен министром окружающей среды. С тех пор в "Автомобилистах" также говорят о Павеле как о представителе оппозиции.

"Мое мнение давно известно. Я точно не буду рекомендовать правительству участие представителя оппозиции в этом саммите", – сказал Мацинка.

В марте, перед отъездом на саммит ЕС в Брюссель, Бабиш заявил журналистам, что считает свое участие и участие Мацинки логичным. По словам Бабиша, представители правительства смогут лучше объяснить союзникам, в том числе президенту США Дональду Трампу, размер нынешних расходов на оборону в чешском бюджете, чем глава государства.

Сейчас Павел посетил все саммиты НАТО, которые состоялись с момента его вступления в должность, то есть в Вильнюсе в 2023 году, в Вашингтоне в 2024 году и в прошлом году в Гааге. Однако, по словам Бабиша, Павел посещал саммиты альянса в стандартных ситуациях, когда не было чего защищать или объяснять. Но сейчас для Чехии лучше, чтобы Чешскую Республику представляли представители правительства, поскольку правительство определилось с бюджетом и знает стратегию на ближайшие годы, заявил премьер-министр в марте.

Павел в прошлом неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, учитывая текущую геополитическую ситуацию он считает их низкими.

Бабиш в конце февраля заявил, что Чехия не движется к достижению более высоких уровней оборонных расходов, несмотря на рост целевых показателей НАТО.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер раскритиковал решение Чехии по расходам на оборону, которые не достигают даже предыдущей цели в 2% ВВП.