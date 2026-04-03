Трамп хвалиться, що "легко відкриє Ормузьку протоку", але потрібен час

Як повідомляє "Європейська правда", допис такого змісту він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Американський президент заявив, що вважає за можливе "легко розблокувати" Ормузьку протоку, єдиний шлях експорту нафти з країн Перської затоки, на що потрібен ще деякий час.

"Ще трохи часу – і ми зможемо легко відкрити Ормузьку протоку, взяти нафту і заробляти", – написав він.

За день до цього Дональд Трамп заявив, що США "не потрібна Ормузька протока", та закликав інші країни взяти ініціативу для її розблокування. Також він заявив, що Іран "має укласти угоду, доки не стало пізно".

У скликаному Британією дорадчому засіданні щодо шляхів розблокування Ормузької протоки 2 квітня взяли участь понад 40 країн.

У п’ятницю стало відомо, що контейнеровоз CMA CGM Kribi французької компанії зумів пройти Ормузьку протоку і став першим таким судном, пов’язаним із Західною Європою.