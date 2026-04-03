Трамп хвастается, что "легко откроет Ормузский пролив", но нужно время

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты "легко разблокируют" Ормузский пролив, но на это нужно еще некоторое время.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение такого содержания он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Американский президент заявил, что считает возможным "легко разблокировать" Ормузский пролив, единственный путь экспорта нефти из стран Персидского залива, на что нужно еще некоторое время.

"Еще немного времени – и мы сможем легко открыть Ормузский пролив, взять нефть и зарабатывать", – написал он.

За день до этого Дональд Трамп заявил, что США "не нужен Ормузский пролив", и призвал другие страны взять инициативу для его разблокирования. Также он заявил, что Иран "должен заключить соглашение, пока не стало поздно".

В созванном Британией совещательном заседании по путям разблокирования Ормузского пролива 2 апреля приняли участие более 40 стран.

В пятницу стало известно, что контейнеровоз CMA CGM Kribi французской компании сумел пройти Ормузский пролив и стал первым таким судном, связанным с Западной Европой.