У центральній Італії через негоду обвалився міст

У четвер через екстремальні погодні умови в центральній Італії обвалився міст на автомагістралі "Адріатика", що проходить через річку Тріньйо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.

Центральні та південні регіони Італії опинилися під ударом стихії. Обвал мосту стався після того, як рівень води в річці критично піднявся через проливні дощі.

Міст, що обвалився над річкою Тріньйо

Трасу превентивно закрили ще в середу, встановивши спостереження за конструкцією мосту, однак потік води виявився руйнівним.

#Maltempo #Campobasso, crollo ponte su SS16, all’altezza di Montenero di Bisaccia: dalle 9.30 #vigilidelfuoco impegnati con squadre a terra, anfibio ed elicottero Drago per escludere il coinvolgimento di auto [#2aprile 12:00] pic.twitter.com/tXfY73ITP5 – Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 2, 2026

Руйнування мосту фактично перерізало пряме транспортне сполучення з регіоном Абруццо, що створює логістичні проблеми.

Крім того, річка Карпіно вийшла з берегів, затопивши частину провінційної дороги №45. Тривожно високий рівень води зафіксовано в річці Офанто. У провінції Фоджа оголошено тривогу через загрозу переповнення дамби на озері Оккіто.

