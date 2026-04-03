На юге Норвегии на Пасху объявили "красное" предупреждение из-за шторма

В южных регионах Норвегии объявили предупреждение уровня от "желтого" до "красного" в связи с приближением шторма.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Мощный циклон, которому в Великобритании дали название "Дейв", в субботу будет проходить над Шотландией, а в воскресенье на Пасху дойдет до южного побережья Норвегии и будет бушевать там до вечера.

Администрация южных регионов Ругаланн и Адгер созывает срочные встречи на субботу, чтобы согласовать все приготовления к непогоде. Для полосы на побережье между Ставангером и Кристиансанном объявлено "красное" предупреждение. Для столицы Осло объявлен "желтый" уровень опасности.

Метеорологи отмечают, что это необычайно сильные ветры как для этого времени года. Сильные шквалы на побережье могут достигать 40-45 метров в секунду.

На море ожидаются волны до 8-10 метров высотой, а в горах – интенсивные снегопады.

Людей призывают в связи с непогодой воздержаться от поездок в воскресенье, поскольку будет высокий риск перекрытия дорог, мостов, горных перевалов, паромы могут быть отменены.

Ранее на этой неделе в центральной Италии из-за непогоды обвалился мост.

Тем временем греческий остров Крит накрыла пылевая буря, из-за которой небо стало почти красного цвета. Из-за сильных штормов в северной части Греции погиб один человек.