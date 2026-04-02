Сильні шторми вирують у Греції, одна людина загинула

Сильні шторми, що накрили більшу частину Греції, призвели до загибелі однієї людини на схід від Афін, спричинили повені та значні руйнування, в основному через повалені сильним вітром дерева.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Пожежна служба повідомила, що тіло чоловіка знайшли під автомобілем, знесеним паводковими водами в містечку Неа Макрі, на східному узбережжі Аттики. Громадянин Польщі, якому було близько п'ятдесяти років, ймовірно, втік з підвалу свого будинку, який затопило, але його збило з ніг і затиснуло під машиною.

Місто Рафіна, розташоване південніше на тому ж узбережжі, також зазнало значних затоплень, а рух на головному проспекті Маратонос зупинився через високий рівень води. Школи залишалися закритими в кількох частинах країни, в тому числі на південному острові Порос, де обвалився невеликий міст і кілька автомобілів були знесені водою.

Шторми під назвою "Ермініо" не припинялися і в четвер, причому на півночі країни очікується дуже сильний вітер, а на півдні – низька видимість через пил, перенесений з Африки.

Загалом у середу пожежна служба повідомила, що отримала близько 500 викликів про допомогу в столичному регіоні, переважно для прибирання повалених дерев, а також для відкачування води із затоплених будівель і, в 33 випадках, для визволення людей, що опинилися в пастці паводкових вод.

Влада також отримала 90 екстрених викликів на Криті, 60 – на інших південних островах Егейського моря, 27 – на Пелопоннесі і 14 – на північних островах Егейського моря.

У четвер прогнозується сильний дощ, сильний вітер і, можливо, град у східній Македонії, Фракії і частинах центральної Македонії до початку другої половини дня, в північній Евії, частинах Фессалії і на Спорадах до полудня, а на Криті, південному і західному Пелопоннесі до пізнього вечора.

Також грецький острів Крит опинився в епіцентрі сильної хвилі африканського пилу, яка створила апокаліптичну картину та значно погіршила якість повітря.

