Уряд Румунії схвалив зниження податку на дизель

Уряд Румунії у п’ятницю, 3 квітня, схвалив екстрену постанову, яка передбачає зниження акцизного збору на дизельне пальне на тлі зростання цін через війну на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Нововведення передбачає зниження акцизного податку на 0,3 лея за літр. Рішення було ухвалене з огляду на те, що ціна на дизель має найбільший вплив на економіку та інфляцію, пояснила речниця уряду Іоана Доджою.

Уряд також схвалив постанову про "податок солідарності" для компаній, які видобувають та продають нафту в Румунії. Цей податок стягуватиметься з доходів, отриманих від продажу сирої нафти та енергетичних продуктів, отриманих в результаті її переробки та може сягати 60% від заробітку.

Обидві постанови набудуть чинності у вівторок, 7 квітня.

Нагадаємо, європейський комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив, що Європейський Союз розглядає варіанти, аби підготуватися до енергетичного шоку, який спричинила війна на Близькому Сході, зокрема нормування пального та випуск додаткових обсягів нафти з надзвичайних резервів.

26 березня уряд Німеччини схвалив пакет заходів у відповідь на різке зростання цін на пальне внаслідок війни на Близькому Сході.

Напередодні повідомляли, що ціни на дизель у Німеччині піднялися до рекордних показників.

30 березня у Польщі набув чинності указ, який знижує акциз на бензин та дизельне пальне.