Правительство Румынии одобрило снижение налога на дизель

Правительство Румынии в пятницу, 3 апреля, одобрило экстренное постановление, которое предусматривает снижение акцизного сбора на дизельное топливо на фоне роста цен из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Нововведение предусматривает снижение акцизного налога на 0,3 лея за литр. Решение было принято с учетом того, что цена на дизель имеет наибольшее влияние на экономику и инфляцию, пояснила пресс-секретарь правительства Иоана Доджою.

Правительство также одобрило постановление о "налоге солидарности" для компаний, которые добывают и продают нефть в Румынии. Этот налог будет взиматься с доходов, полученных от продажи сырой нефти и энергетических продуктов, полученных в результате ее переработки и может достигать 60% от заработка.

Оба постановления вступят в силу во вторник, 7 апреля.

Напомним, европейский комиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил, что Европейский Союз рассматривает варианты, чтобы подготовиться к энергетическому шоку, который вызвала война на Ближнем Востоке, в частности нормирование топлива и выпуск дополнительных объемов нефти из чрезвычайных резервов.

26 марта правительство Германии одобрило пакет мер в ответ на резкий рост цен на топливо в результате войны на Ближнем Востоке.

Накануне сообщалось, что цены на дизель в Германии поднялись до рекордных показателей.

30 марта в Польше вступил в силу указ, который снижает акциз на бензин и дизельное топливо.